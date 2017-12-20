МЗС Японії заявило, що розгортання систем ПРО США не становить загрози Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Майбутнє розгортання в Японії наземних комплексів протиракетної оборони (ПРО) американського виробництва Aegis Ashore несе у собі чисто оборонний характер та не становить загрози Російській Федерації та сусіднім державам. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Зусилля нашої держави в сфері ПРО, — сказав представник міністерства, — носять чисто оборонний характер, а системи такого роду повністю та самостійно керуються Японією. Вони не несуть у собі загрозу Росії і іншим прилеглим країнам. Використовуючи різноманітні можливості, ми неодноразово доводили це до відома російської сторони, у тому числі на нещодавній зустрічі глав МЗС”.
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У вівторок, 19 грудня, уряд Японії прийняв рішення про розміщення на півночі та південному-заході головного острову держави Хонсю орієнтовно у 2023 році двох американських комплексів ПРО Aegis Ashore, котрі повинні гарантувати безпеку для держави. Одна така система коштуватиме японському уряду приблизно 100 млрд (889 мільйонів доларів США) єн кожна.
Нагадаємо, на тлі загострення без пекової та політичної ситуації у регіоні США, Японія и Південна Корея начали Спільні навчання ВМС.
Нагадаємо, Білий Дім оприлюднив оновлену Стратегію національної безпеки США, що позначає глобальні загрози, найбільшими з яких визнано РФ та Китай.