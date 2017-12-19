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У Кремлі прокоментували нову стратегію нацбезпеки США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Після прочитання нової стратегії національної безпеки США - особливо тих частин, в яких згадується Росія - стає очевидним небажання Вашингтона відмовлятися від однополярного світу. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"Причому наполегливе небажання, неприйняття багатополярного світу", - сказав Пєсков.

У той же час він підкреслив, що в стратегії вбачаються "скромні позитивні моменти" - готовність співпрацювати з Росією, якщо це в інтересах американців.

"Москва також шукає співпраці з США там, де це вигідно нам, і настільки, наскільки готові йти наші американські колеги", - зазначив він.

Проте Пєсков наголосив, що в Кремлі не можуть погодитися з позицією Вашингтона про загрозу з боку Москви.

Він також додав, що стратегія національної безпеки - об'ємний документ, в якому є "досить вражаючі" формулювання. Його потрібно уважно вивчити і осмислити, відповідні відомства займуться цим.

Нагадаємо, в новій стратегії нацбезпеки США Російська Федерація визнана загрозою.

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