У Кремлі прокоментували нову стратегію нацбезпеки США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Після прочитання нової стратегії національної безпеки США - особливо тих частин, в яких згадується Росія - стає очевидним небажання Вашингтона відмовлятися від однополярного світу. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Причому наполегливе небажання, неприйняття багатополярного світу", - сказав Пєсков.
У той же час він підкреслив, що в стратегії вбачаються "скромні позитивні моменти" - готовність співпрацювати з Росією, якщо це в інтересах американців.
"Москва також шукає співпраці з США там, де це вигідно нам, і настільки, наскільки готові йти наші американські колеги", - зазначив він.
Проте Пєсков наголосив, що в Кремлі не можуть погодитися з позицією Вашингтона про загрозу з боку Москви.
Він також додав, що стратегія національної безпеки - об'ємний документ, в якому є "досить вражаючі" формулювання. Його потрібно уважно вивчити і осмислити, відповідні відомства займуться цим.
Нагадаємо, в новій стратегії нацбезпеки США Російська Федерація визнана загрозою.