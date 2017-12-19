В Кремле прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США

"Причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира", — сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что в стратегии усматриваются "скромные позитивные моменты" — готовность сотрудничать с Россией, если это в интересах американцев.

"Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги", — отметил он.

Тем не менее в Кремле не могут согласиться с позицией Вашингтона об угрозе со стороны Москвы.

Песков добавил, что стратегия национальной безопасности — объемный документ, в котором есть "достаточно впечатляющие" формулировки. Его нужно внимательно изучить и осмыслить, соответствующие ведомства займутся этим.

Напомними, в новой стратегии нацбезопасности США Российская Федерация признана угрозой.