В Кремле прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. После беглого прочтения новой стратегии национальной безопасности США - особенно тех частей, в которых упоминается Россия - становится очевидным нежелание Вашингтона отказываться от однополярного мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира", — сказал Песков.
В то же время он подчеркнул, что в стратегии усматриваются "скромные позитивные моменты" — готовность сотрудничать с Россией, если это в интересах американцев.
"Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги", — отметил он.
Тем не менее в Кремле не могут согласиться с позицией Вашингтона об угрозе со стороны Москвы.
Песков добавил, что стратегия национальной безопасности — объемный документ, в котором есть "достаточно впечатляющие" формулировки. Его нужно внимательно изучить и осмыслить, соответствующие ведомства займутся этим.
Напомними, в новой стратегии нацбезопасности США Российская Федерация признана угрозой.