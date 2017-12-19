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В новой стратегии нацбезопасности США Российская Федерация признана угрозой

В новой стратегии нацбезопасности США Российская Федерация признана угрозой

Киев  •  УНН

 • 10383 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Белый Дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, обозначает глобальные угрозы, крупнейшими из которых признаны РФ и Китай. Документ опубликован на сайте Белого дома, передает УНН.

“Китай и Россия бросают вызов власти, влиянию и интересам США, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание. Они полны решимости сделать свои экономики менее свободными и честными, наращивать военную мощь, контролировать информацию, чтобы подавить общество и расширить свое влияние” — говорится в документе.

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68-страничный документ, подписанный действующим президентом США Дональдом Трампом, включает четыре жизненно важных для национальных интересов США пункта: защита родины, американского народа и американского образа жизни; развитие американского благосостояния; поддержание мира с помощью силы и расширение американского влияния.

Среди глобальных угроз, стоящих перед США, перечислены Китай и Россия, региональные диктаторы (КНДР) и террористы-джихадисты (Исламское государство и Аль-Каида). В документе указывается, что государства-ревизионисты Китай и Россия используют технологии, пропаганду и силу, чтобы сформировать мир, который противоречит интересам и ценностям США.

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“Существует принципиальное политическое соревнование между теми, кто выступает за репрессивные системы, и теми, кто выступает за свободное общество. Китай и Россия хотят сформировать мир, противоположный ценностям и интересам США”, — утверждается в стратегии.

Следует отметить, что администрация Трампа также официально признала наличие российской киберугрозы.

“Россия использует информационные операции в пределах кибератак, чтобы влиять на общественное мнение во всем мире. Ее кампании воздействия сочетают тайные разведывательные операции, совместную работу фальшивых онлайн-пользователей с государственными средствами массовой информации, другими посредниками и платными пользователями социальных сетей, или “троллями” , - отмечают в стратегии нацбезопасности США.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, где заложено 350 млн дол. Украина на оказание военной помощи.

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