У новій стратегії Нацбезпеки США Російська Федерація визнана загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Білий Дім оприлюднив оновлену Стратегію національної безпеки США, що позначає глобальні загрози, найбільшими з яких визнано РФ та Китай. Документ опублікований на сайті Білого дому, передає УНН.
“Китай і Росія кидають виклик американській владі, впливу і інтересам, намагаючись підірвати американську безпеку і процвітання. Вони сповнені рішучості зробити економіку менш вільною та чесною, нарощувати військову міць,
контролювати інформацію, щоб придушити суспільство і розширити свій вплив” — йдеться в документі.
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68-сторінковий документ, підписаний діючим президентом США Дональдом Трампом, включає чотири життєво важливих для національних інтересів США пункти: захист батьківщини, американського народу і американського стилю життя; розвиток американського добробуту; підтримання миру за допомогою сили і розширення американського впливу.
Серед глобальних загроз, що стоять перед США, перераховані Китай і Росія, регіональні диктатори (КНДР) і терористи-джихадісти (Ісламська держава і Аль-Каїда). У документі вказується, що держави-ревізіоністи Китай і Росія використовують технології, пропаганду і силу, щоб сформувати світ, який суперечить інтересам і цінностям США.
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“Існує принципове політичне змагання між тими, хто виступає за репресивні системи, і тими, хто виступає за вільне суспільство. Китай і Росія хочуть сформувати світ, протилежний цінностям і інтересам США”, — стверджують у стратегії.
Слід зазначити, що адміністрація Трампа також офіційно визнала наявність російської кіберзагрози.
“Росія використовує інформаційні операції в межах кібератак, щоб впливати на громадську думку в усьому світі. Її кампанії впливу поєднують таємні розвідувальні операції, спільну роботу фальшивих онлайн-персонажів із державними засобами масової інформації, іншими посередниками і платними користувачами соціальних мереж, або “тролями”, — зазначають у стратегії нацбезпеки США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2018-й фінансовий рік, де закладено 350 млн дол. Україні на надання військової допомоги.