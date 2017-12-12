Украина получит от США 350 млн долл: Трамп подписал оборонный бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, где заложено 350 млрд дол. Украине на оказание военной помощи, передает УНН со ссылкой на Facebook Белого дома.
Как сообщалось ранее, Вашингтон направит 350 млн долл. Украине на оказание военной помощи.
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Кроме того, США, согласно бюджету Пентагона, направят 4,6 млрд долл. на противодействие "российской агрессии" в Европе.
Отмечается, что средства пойдут на "усиление позиций США в Европе по сдерживанию и защите".
Напомним, сенат США утвердил выделение 350 млн долл. для предоставления военной помощи Украине, в частности предоставление летальных вооружений оборонного характера.