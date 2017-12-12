Украина получит от США 350 млн долл: Трамп подписал оборонный бюджет

Как сообщалось ранее, Вашингтон направит 350 млн долл. Украине на оказание военной помощи.

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Кроме того, США, согласно бюджету Пентагона, направят 4,6 млрд долл. на противодействие "российской агрессии" в Европе.

Отмечается, что средства пойдут на "усиление позиций США в Европе по сдерживанию и защите".

Напомним, сенат США утвердил выделение 350 млн долл. для предоставления военной помощи Украине, в частности предоставление летальных вооружений оборонного характера.