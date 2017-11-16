Сенат США затвердив виділення коштів на летальну зброю для України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сенат США проголосував за утвердження оборонного бюджету на 2018 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні, зокрема надання летальних озброєнь оборонного характеру, передає УНН з посиланням на прес-службу посольства України в США.
“Сенат США схвалив проект закону про „Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони“, який містить дозвіл на виділення 350 млн. дол. для надання безпекової допомоги Україні”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таким чином Конгрес завершив процедуру ухвалення зазначеного документа, який спрямовується на підпис Президентові США Дональду Трампу.
“Проект закону санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах. Так, до документа, включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності повітряних та військово-морських сил нашої держави”, — додали у посольстві.
Також повідомляється, що Україні пропонується надати такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони.
Як повідомляв УНН, у США заявили про зміну політики щодо надання зброї Україні.