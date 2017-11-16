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Сенат США утвердил выделение средств на летальное оружие для Украины

Сенат США утвердил выделение средств на летальное оружие для Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности, в частности предоставление летальных вооружений оборонительного характера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

“Сенат США одобрил проект закона о „Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны“, содержащий разрешение на выделение 350 млн. долл. для предоставления помощи в сфере безопасности Украине”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом Конгресс завершил процедуру принятия указанного документа, который направляется на подпись Президенту США Дональду Трампу.

“Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сферах. Так, к документу, включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства”, — добавили в посольстве.

Также сообщается, что Украине предлагается предоставить такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Как сообщал УНН, в США заявили о изменении политики по предоставлению оружия Украине.

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