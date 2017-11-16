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У США заявили про зміну політики щодо надання зброї Україні

У США заявили про зміну політики щодо надання зброї Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Адміністрація США наближається до зміни політики щодо надання Україні оборонних озброєнь. Про це під час слухань у Сенатському комітеті з питань збройних сил заявив сенатор-республіканець Джим Інгофф, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

“За попередньої президентської адміністрації США не планували відправляти Україні оборонні озброєння, зараз це змінюється”, — заявив Д.Інгофф, звертаючись до Джона Руда, претендента на посаду заступника з питань політики міністра оборони США.

Варто зазначити, що Д.Руд зазначив, що підтримує надання Україні оборонного озброєння.

“Я вважаю, що важливо підтримати Україну перед лицем агресії Росії. Минулої осені я відвідав Київ у складі торговельної делегації США, і мав нагоду зустрітись із президентом України, міністром оборони, радником з національної безпеки та іншими. Для себе я зрозумів, що українці ведуть складний бій із росіянами, які порушили суверенітет України. Я вважаю, що важливо надіслати президенту Путіну та іншим сигнал, що ми готові підтримати українців у цьому питанні. Бо я переконаний, що президент Путін іноді вважає, що Захід проявляє слабкість”, — наголосив Д.Руд.

Як повідомляв УНН, у Держдепі запевнили, що США розглядає можливість надання Україні летальної зброї.

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