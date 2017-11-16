В США заявили об изменении политики по предоставлению оружия Украине

“За предыдущей президентской администрации США не планировали отправлять Украине оборонительные вооружения, сейчас это меняется”, — заявил Д.Ингофф, обращаясь к Джону Руду, претенденту на должность заместителя по вопросам политики министра обороны США.

Стоит отметить, что Д.Руд отметил, что поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения.

“Я считаю, что важно поддержать Украину перед лицом агрессии России. Прошлой осенью я посетил Киев в составе торговой делегации США, и имел возможность встретиться с Президентом Украины, министром обороны, советником по национальной безопасности и другими. Для себя я понял, что украинцы ведут сложный бой с русскими, которые нарушили суверенитет Украины. Я считаю, что важно направить президенту Путину и другим сигнал, что мы готовы поддержать украинцев в этом вопросе. Я убежден, что президент Путин иногда считает, что Запад проявляет слабость”, — подчеркнул Д.Руд.

Как сообщал УНН, в Госдепе заверили, что США рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия.