У Держдепі запевнили, що США розглядає можливість надання Україні летальної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сполучені Штати продовжують розглядати можливість надання Україні летальної зброї. Про це під час прес-брифінгу сказав помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл, передає УНН.
“Надання летальної зброї є одним з варіантів, який ми розглядаємо, як підкреслював міністр оборони США Меттіс, надання летальної зброї є однією з можливостей, які продовжують розглядатись”, — зазначив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США готові посилити санкції проти РФ через агресію проти України
Також, за словами Мітчелла, важливою протидією агресії РФ є санкції проти держави, які будуть знятими лише в випадку, коли Росія змінить свою поведінку.
“Ми віримо, що санкції — це важливий інструмент збільшення ціни за агресію проти України. Ми стоїмо на позиції, що сакції є прямим наслідком Російської агресії. Санкції зміняться лише тоді, коли Росія змінить ту поведінку, яка призвела до їх впровадження”, — сказав помічник держсекретаря США.
Раніше у США спростували повідомлення про рішення поставок летальної зброї до України.