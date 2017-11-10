США спростувало повідомлення про рішення поставок летальної зброї до України

Раніше газета Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американській адміністрації повідомила про те, що Вашингтон готовий надати Києву протитанкові ракетні комплекси Javelin.Як стверджувало видання, рішення про постачання схвалено, однак терміни його реалізації поки не визначені.

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Нагадаємо, Комітет Конгресу вирішив направити 350 млн доларів Україні на надання військової допомоги, в тому числі на летальну оборонну зброю.

Як повідомляв раніше УНН, Президент України Петро Порошенко розповів, що Україна отримає від США військово-технічне озброєння, але щодо протитанкових ракетних комплексів Javelin не йдеться.