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США спростувало повідомлення про рішення поставок летальної зброї до України

США спростувало повідомлення про рішення поставок летальної зброї до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Білий дім спростував повідомлення ЗМІ про те, що дав принципову згоду на поставку Україні летальної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

Раніше газета Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американській адміністрації повідомила про те, що Вашингтон готовий надати Києву протитанкові ракетні комплекси Javelin.Як стверджувало видання, рішення про постачання схвалено, однак терміни його реалізації поки не визначені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США "активно розглядають" можливість надати Україні летальну зброю - Волкер

Нагадаємо, Комітет Конгресу вирішив направити 350 млн доларів Україні на надання військової допомоги, в тому числі на летальну оборонну зброю.

Як повідомляв раніше УНН, Президент України Петро Порошенко розповів, що Україна отримає від США військово-технічне озброєння, але щодо протитанкових ракетних комплексів Javelin не йдеться.

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