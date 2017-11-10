США опровергло сообщение о решении поставок летальной оружия в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что дал принципиальное согласие на поставку Украине летального оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в американской администрации сообщила о том, что Вашингтон готов предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. Как утверждало издание, решение о поставках одобрено, однако сроки его реализации пока не определены.
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Напомним, Комитет Конгресса решил направить 350 млн долларов Украина на оказание военной помощи , в том числе на летальную оборонительное оружие.
Как сообщал ранее УНН, Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Украина получит от США военно-техническое вооружение , но по противотанковых ракетных комплексов Javelin не идет.