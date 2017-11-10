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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35916 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 57386 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 65694 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 69215 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58557 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97496 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100622 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129337 просмотра

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США опровергло сообщение о решении поставок летальной оружия в Украине

США опровергло сообщение о решении поставок летальной оружия в Украине

Киев  •  УНН

 • 11263 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что дал принципиальное согласие на поставку Украине летального оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в американской администрации сообщила о том, что Вашингтон готов предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. Как утверждало издание, решение о поставках одобрено, однако сроки его реализации пока не определены.

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Напомним, Комитет Конгресса решил направить 350 млн долларов Украина на оказание военной помощи , в том числе на летальную оборонительное оружие.

Как сообщал ранее УНН, Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Украина получит от США военно-техническое вооружение , но по противотанковых ракетных комплексов Javelin не идет.

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