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США виділить 350 млн доларів на військову допомогу Україні

США виділить 350 млн доларів на військову допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Комітети у справах армії обох палат Конгресу США узгодили законопроект про бюджет Пентагону на 2018-й фінансовий рік. Документ опублікований на сайті Комітету Сенату, передає УНН.

За відповідними матеріалами, з бюджета США наступного року спрямують 4,6 млрд доларів на протидію "російської агресії" в Європі. Підкреслюється, що кошти будуть спрямовані на "посилення позицій США у Європі по стримуванню та захисту".

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Комітет Конгресу вирішив направити 350 млн доларів Україні на надання військової допомоги, в тому числі на летальну оборонну зброю.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки "активно розглядають" можливість постачання летальної оборонної зброї Україні.

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