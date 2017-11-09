США виділить 350 млн доларів на військову допомогу Україні

За відповідними матеріалами, з бюджета США наступного року спрямують 4,6 млрд доларів на протидію "російської агресії" в Європі. Підкреслюється, що кошти будуть спрямовані на "посилення позицій США у Європі по стримуванню та захисту".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США завершують підготовку планів про поставки зброї Україні

Комітет Конгресу вирішив направити 350 млн доларів Україні на надання військової допомоги, в тому числі на летальну оборонну зброю.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки "активно розглядають" можливість постачання летальної оборонної зброї Україні.