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США завершують підготовку планів про поставки зброї Україні

США завершують підготовку планів про поставки зброї Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Адміністрація президента США завершує розробку варіантів подальшого надання військової допомоги Україні, яка включає можливі поставки їй зброї, передає УНН з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляє видання, урядовці Ради національної безпеки США наполягають на тому, щоб адміністрація нинішнього президента "повільно, але впевнено" працювала над наданням українській стороні можливості реагувати на проникнення російських танків, артилерії та іншого обладнання на окуповані території.

Декілька тижнів тому з цього питання відбулась зустріч ради директорів, участь в якій взяли також члени кабінету президента.

Тепер урядовці формалізують низку варіантів, які пізніше будуть представлені Д.Трампу, повідомили в Раді безпеки США.

Як зазначається, очікуване рішення президента матиме наслідки далеко за межами Донбасу.

Нагадаємо, за словами спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, вибухи на арсеналі ВСУ у Калинівці Вінницької області не вплинуть на рішення Сполучених Штатів Америки щодо надання зброї Україні.

Українські Національні Новини

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