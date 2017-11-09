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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35935 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 57432 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 65735 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 69261 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58573 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97509 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100623 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129344 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
США выделит 350 млн долларов на военную помощь Украине

США выделит 350 млн долларов на военную помощь Украине

Киев  •  УНН

 • 13638 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Комитеты по делам армии обеих палат Конгресса США согласовали законопроект о бюджете Пентагона на 2018-й финансовый год. Документ опубликован на сайте Комитета Сената, передает УНН.

По соответствующими материалами, из бюджета США в следующем году направят 4,6 млрд долларов на противодействие "российской агрессии" в Европе. Отмечается, что средства будут направлены на "усиление позиций США в Европе по сдерживанию и защиты".

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Комитет Конгресса решил направить 350 млн долларов Украине на оказание военной помощи, в том числе на летальное оборонительное оружие.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки "активно рассматривают" возможность поставки летальной оборонительного оружия Украина.

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