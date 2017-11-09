США выделит 350 млн долларов на военную помощь Украине

По соответствующими материалами, из бюджета США в следующем году направят 4,6 млрд долларов на противодействие "российской агрессии" в Европе. Отмечается, что средства будут направлены на "усиление позиций США в Европе по сдерживанию и защиты".

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Комитет Конгресса решил направить 350 млн долларов Украине на оказание военной помощи, в том числе на летальное оборонительное оружие.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки "активно рассматривают" возможность поставки летальной оборонительного оружия Украина.