США выделит 350 млн долларов на военную помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Комитеты по делам армии обеих палат Конгресса США согласовали законопроект о бюджете Пентагона на 2018-й финансовый год. Документ опубликован на сайте Комитета Сената, передает УНН.
По соответствующими материалами, из бюджета США в следующем году направят 4,6 млрд долларов на противодействие "российской агрессии" в Европе. Отмечается, что средства будут направлены на "усиление позиций США в Европе по сдерживанию и защиты".
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Комитет Конгресса решил направить 350 млн долларов Украине на оказание военной помощи, в том числе на летальное оборонительное оружие.
Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки "активно рассматривают" возможность поставки летальной оборонительного оружия Украина.