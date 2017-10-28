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США "активно розглядають" можливість надати Україні летальну зброю - Волкер

Київ • УНН

 • 15803 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сполучені Штати Америки "активно розглядають" можливість постачання летальної оборонної зброї Україні. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер. Повідомляє УНН з посиланням на DW

На думку Волкера, постачання зброї Україні не мало б бути суперечливим питанням.

"Ніхто не переймається, коли хтось захищається, якщо тільки це не агресор, тож це питання не мало б бути таким контроверсійним", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко і Волкер скоординували подальші кроки щодо зміцнення міжнародної присутності на Донбасі

Як відомо, проти можливості постачання американської зброї Києву різко виступає Москва.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з спецпредставником США в Україні Куртом Волкером заявив, що Україна чекає рішення США про надання летального оборонного озброєння.

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