США "активно розглядають" можливість надати Україні летальну зброю - Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сполучені Штати Америки "активно розглядають" можливість постачання летальної оборонної зброї Україні. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер. Повідомляє УНН з посиланням на DW
На думку Волкера, постачання зброї Україні не мало б бути суперечливим питанням.
"Ніхто не переймається, коли хтось захищається, якщо тільки це не агресор, тож це питання не мало б бути таким контроверсійним", - зазначив він.
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Як відомо, проти можливості постачання американської зброї Києву різко виступає Москва.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з спецпредставником США в Україні Куртом Волкером заявив, що Україна чекає рішення США про надання летального оборонного озброєння.