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США готові посилити санкції проти РФ через агресію проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. США буде продовжувати надавати допомогу Україні та підтримувати її у зусиллях із розвитку та зміцнення країни, а також, за потребою, готові посилити санкції для РФ. Про це заявив Помічник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вессо Мітчелл під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

Під час зустрічі сторонами були обговорені питання двосторонніх відносин між Україною та США, скоординовані пріоритетні кроки у рамках їх зміцнення в інтересах обох сторін, а також спільний захист і просування свободи та демократії, верховенства та прав людини.

Також, було відзначено важливість нових підходів та сміливих ініціатив для наповнення стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами – від посиленої політичної, торговельно-економічної та енергетичної взаємодії до зміцнення оборонного і безпекового партнерства між сторонами.

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Помічник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії запевнив, що США «і надалі надаватимуть допомогу Україні у її зусиллях із розвитку та зміцнення країни, а також подальшої координації зусиль для забезпечення надійної і ефективної міжнародної підтримки нашої держави».

Крім цього він додав, що США готові продовжувати підтримку зусиль України з відновлення суверенітету та територіальної цілісності країни та, у разі потреби, посилити ціну для Москви за продовження агресії проти Української держави.

Як повідомляв УНН, адміністрація президента США Дональда Трампа передала Конгресу перелік організацій, пов'язаних з Росією, щодо яких розглядається можливість застосування нових санкцій.

Українські Національні Новини

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