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США готовы ужесточить санкции против РФ через агрессию против Украины

США готовы ужесточить санкции против РФ через агрессию против Украины

Киев  •  УНН

 • 11017 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. США будет продолжать оказывать помощь Украине и поддерживать ее в усилиях по развитию и укреплению страны, а также, по необходимости, готовы ужесточить санкции для РФ. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессо Митчелл во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Во время встречи стороны были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Украиной и США, скоординированные приоритетные шаги в рамках их укрепления в интересах обеих сторон, а также совместный защита и продвижение свободы и демократии, верховенства и прав человека.

Также, была отмечена важность новых подходов и смелых инициатив для наполнения стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами - от усиленной политической, торгово-экономической и энергетической взаимодействия к укреплению обороны и безопасности партнерства между сторонами.

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Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии заверил, что США «и впредь оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны, а также дальнейшей координации усилий для обеспечения надежной и эффективной международной поддержки нашего государства».

Кроме этого он добавил, что США готовы продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны и, в случае необходимости, усилить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украинского государства.

Как сообщал УНН, администрация президента США Дональда Трампа передала Конгресса перечень организаций, связанных с Россией, по которым рассматривается возможность применения новых санкций .

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