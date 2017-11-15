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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 8505 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 41987 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 62978 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 70683 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73289 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60948 просмотра

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В Госдепе заверили, что США рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия

В Госдепе заверили, что США рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия

Киев  •  УНН

 • 9713 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Соединенные Штаты продолжают рассматривать возможность предоставления Украине летального оружия. Об этом во время пресс-брифинга сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает УНН.

"Предоставление летального оружия является одним из вариантов, который мы рассматриваем, как подчеркивал министр обороны США Мэттис, предоставление летального оружия является одной из возможностей, которые продолжают рассматриваться", - отметил он.

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Также, по словам Митчелла, важным противодействием агрессии РФ являются санкции против государства, которые будут снятыми только в случае, когда Россия изменит свое поведение.

"Мы верим, что санкции - это важный инструмент увеличения цены за агрессию против Украины. Мы стоим на позиции, что сакции являются прямым следствием российской агрессии. Санкции изменятся лишь тогда, когда Россия изменит то поведение, которое привело к их внедрению", - сказал помощник госсекретаря США.

Ранее в США опровергли сообщение о решении поставок летального оружия в Украину.

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