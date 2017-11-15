В Госдепе заверили, что США рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия

"Предоставление летального оружия является одним из вариантов, который мы рассматриваем, как подчеркивал министр обороны США Мэттис, предоставление летального оружия является одной из возможностей, которые продолжают рассматриваться", - отметил он.

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Также, по словам Митчелла, важным противодействием агрессии РФ являются санкции против государства, которые будут снятыми только в случае, когда Россия изменит свое поведение.

"Мы верим, что санкции - это важный инструмент увеличения цены за агрессию против Украины. Мы стоим на позиции, что сакции являются прямым следствием российской агрессии. Санкции изменятся лишь тогда, когда Россия изменит то поведение, которое привело к их внедрению", - сказал помощник госсекретаря США.

Ранее в США опровергли сообщение о решении поставок летального оружия в Украину.