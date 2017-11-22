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Чалий розповів, скільки грошей очікується від США на летальну зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна очікує у межах безпекової допомоги Україні у 350 мільйонів доларів з оборонного бюджету США на 2018 рік фінансування до 50 мільйонів лише на летальну оборонну зброю. Про це повідомив посол України у Вашингтоні Валерій Чалий, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

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"Ми очікуємо, що законопроект, який передбачає надання Україні озброєнь летального характеру, що пройшов через палату представників і сенат, буде підписаний президентом Трампом, і це до 50 мільйонів фінансування саме на смертоносну оборонну зброю. Рішення ухвалювати президенту Трампу", - сказав В.Чалий.

Нагадаємо, сенат США затвердив виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні, зокрема надання летальних озброєнь оборонного характеру. Раніше таке рішення ухвалила палата представників США. Тепер проект оборонного бюджету на 2018 рік з допомогою для України має підписати президент США Дональд Трамп.

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