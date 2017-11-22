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Компанія з США вже продає Україні летальну зброю

Компанія з США вже продає Україні летальну зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сполучені Штати уже продають Україні оборонну летальну зброю. Компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Як зазначається, гранатомет PSRL - це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7.

Головний директор компанії Ричард Вендівер розповів, що почав співпрацю з Україною два роки тому і перші поставки гранатометів пішли в Україну у 2016-му.

"Ми почали постачати наш товар в Україну торік, ми продовжуємо здійснювати поставки донині. Деталі, як і що ми робимо, я не можу про це говорити. Але можу сказати, що ми - у дуже близькій координації з американським посольством, з державним департаментом, Пентагоном та з українським урядом. Наші системи відправляються під DDTC DSP-5 експортною ліцензією державного департаменту США", - розповів Р.Вендівер.

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Приватний виробник зброї зізнався, що ліцензію отримати було нелегко. "Щоб отримати дозвіл, який нам був потрібен, пішло трохи часу через делікатність теми в час переговорів Мінськ-2. Але ці системи не суперечать угодам Мінськ-2. Тим не менше, ми все одно повинні були пройти низку бюрократичних та політичних перепон, щоб отримати нашу експортну ліцензію. І ми пройшли процес заповнення документів", - сказав він.

За словами керівника компанії, посольство CША у Києві координує дії з Міноборони України, щоб контролювати, як використовується американська зброя в Україні. Бізнес-контракт також забороняє українським споживачам перепродавати чи експортувати продукцію кампанії.

"Угода поновлюється щороку, то ж це залежить від потреб України. Наразі вона не обмежена часом", - сказав він.

З його слів, все відбулось через традиційний процес заповнення документів на отримання ліцензії. До процесу також долучилось посольство України у США.

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Посол України в США Валерій Чалий зазначив, що контракти і ліцензія – це і політичне рішення, але це і комерційні питання.
"Створення умов для налагодження такої співпраці – це те, чим ми займаємось. Свого часу ми звели компанію AirTronic USA з "Укроборонпромом" і далі вони вже розвивали цю співпрацю", - повідомив посол.

В.Чалий наголосив, що існують відмінності між цими комерційними угодами та військовою допомогою США в Україні.

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Гранатомети компанії AirTronic USA – це також смертоносна зброя, утім вона має обмежену дальність попадання, відтак якщо її використовувати з території України, її снаряд не може подолати лінію розмежування в окупованій східній Україні. Таким чином американський уряд гарантує, що PSRL використовуватимуть лише з оборонною метою. 

"Очевидно, PSRL – це система летальної зброї. Але це оборонна летальна зброя. Це не є якісь серйозні ракетні установки, вони мають лише дальність попадання 1000 метрів. То ж допоки ці системи озброєнь лишатимуться на українській частині від кордону, це не є наступальна зброя. Але якщо наступальні війська почнуть перетинати кордон, тоді, я думаю, українські збройні сили могли б використати наші системи, щоб зупинити наступ", - заявив Р.Вандівер.

Нагадаємо, сенат США затвердив виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні, зокрема надання летальних озброєнь оборонного характеру. Раніше таке рішення ухвалила палата представників США. Тепер проект оборонного бюджету має підписати президент Дональд Трамп.

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