Компания из США уже продает Украине летальное оружие

Как отмечается, гранатомет PSRL - это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7.

Главный директор компании Ричард Вендивер рассказал, что начал сотрудничество с Украиной два года назад и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016-м.

"Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем осуществлять поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я не могу об этом говорить. Но могу сказать, что мы - в очень близкой координации с американским посольством, с государственным департаментом, Пентагоном и с украинским правительством. Наши системы отправляются под DDTC DSP-5 экспортной лицензией государственного департамента США", - рассказал Р.Вендивер.

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Частный производитель оружия признался, что лицензию получить было нелегко. "Чтобы получить разрешение, которое нам было нужно, ушло немного времени из-за деликатности темы во время переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2. Тем не менее, мы все равно должны были пройти ряд бюрократических и политических препятствий, чтобы получить нашу экспортную лицензию. И мы прошли процесс заполнения документов", - сказал он.

По словам руководителя компании, посольство CША в Киеве координирует действия с Минобороны Украины, чтобы контролировать, как используется американское оружие в Украине. Бизнес-контракт также запрещает украинским потребителям перепродавать или экспортировать продукцию кампании.

"Соглашение возобновляется ежегодно, поэтому это зависит от потребностей Украины. Сейчас она не ограничена временем", - сказал он.

По его словам, все произошло через традиционный процесс заполнения документов на получение лицензии. К процессу также присоединилось посольство Украины в США.

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Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что контракты и лицензия - это и политическое решение, но это и коммерческие вопросы.

"Создание условий для налаживания такого сотрудничества - это то, чем мы занимаемся. В свое время мы свели компанию AirTronic USA с "Укроборонпромом" и дальше они уже развивали это сотрудничество", - сообщил посол.

В.Чалый отметил, что существуют различия между этими коммерческими соглашениями и военной помощью США в Украине.

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Гранатометы компании AirTronic USA - это также смертоносное оружие, впрочем оно имеет ограниченную дальность попадания, поэтому если ее использовать с территории Украины, ее снаряд не может преодолеть линию разграничения в оккупированной восточной Украине. Таким образом американское правительство гарантирует, что PSRL использовать только с оборонной целью.

"Очевидно, что PSRL - это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, они имеют только дальность попадания 1000 метров. Поэтому пока эти системы вооружений будут оставаться на украинской части от границы, это не наступательное оружие. Но если наступательные войска начнут пересекать границу, тогда, я думаю, украинские вооруженные силы могли бы использовать наши системы, чтобы остановить наступление", - заявил Р.Вандивер.

Напомним, сенат США утвердил выделение 350 млн долл. для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, в частности - летальных вооружений оборонного характера. Ранее такое решение приняла палата представителей США. Теперь проект оборонного бюджета должен подписать президент Дональд Трамп.