Чалый рассказал, сколько денег ожидается от США на летальное оружие

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"Мы ожидаем, что законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружения летального характера, который прошел через палату представителей и сенат, будет подписан президентом Трампом, и это до 50 миллионов финансирования именно на смертоносное оборонительное оружие. Решение принимать президенту Трампу", - сказал В.Чалый.

Напомним, сенат США утвердил выделение 350 млн долл. для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, в частности - летальных вооружений оборонного характера. Ранее такое решение приняла палата представителей США. Теперь проект оборонного бюджета на 2018 год с помощью для Украины должен подписать президент США Дональд Трамп.