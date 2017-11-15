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Палата представників США підтримала надання 350 млн дол. Україні

Палата представників США підтримала надання 350 млн дол. Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Палата представників Конгресу США схвалила проект закону про “Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони”, який дозволяє виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні. Про це йдеться в повідомленні посольства України в США на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Палата представників Конгресу США схвалила проект закону про “Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони”, який дозволяє виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні. Дана сума відповідає минулорічному рівню асигнувань," - йдеться в повідомленні.

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Також проект закону США дає дозвіл на надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру.

До нього включено нові положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності повітряних та військово-морських сил нашої держави.

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Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони.

В посольстві зауважили, що наступним кроком у напрямі набуття бюджетом чинності має стати його схвалення Сенатом. Після цього він буде переданий на підпис Президентові США.

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