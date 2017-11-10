Чалий розповів, що передбачає оборонний бюджет США для України

Чалий зазначив, в бюждеті розширюється підтримка США оборонних спроможностей України. Проект закону також санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру.

"Вперше пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони", - підкреслив посол.

Він зазначив, що до бюджету також включено кошти на реабілітацію наших поранених воїнів у медичних установах Сполучених Штатів, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері.

Як повідомляв УНН, США виділить 350 млн доларів на військову допомогу Україні.