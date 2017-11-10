Чалий розповів, що передбачає оборонний бюджет США для України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Оборонний бюджет США на 2018 рік санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, передає УНН.
Чалий зазначив, в бюждеті розширюється підтримка США оборонних спроможностей України. Проект закону також санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру.
"Вперше пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони", - підкреслив посол.
Він зазначив, що до бюджету також включено кошти на реабілітацію наших поранених воїнів у медичних установах Сполучених Штатів, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері.
Як повідомляв УНН, США виділить 350 млн доларів на військову допомогу Україні.