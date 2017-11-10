Чалый рассказал, что предусматривает оборонный бюджет США для Украины

Чалый отметил, в бюждете расширяется поддержка США оборонных возможностей Украины. Проект закона также санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера.

"Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - подчеркнул посол.

Он отметил, что в бюджет также включены средства на реабилитацию наших раненых воинов в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.

Как сообщал УНН, США выделит 350 млн долларов на военную помощь Украине.