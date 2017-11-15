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Палата представителей США поддержала предоставление 350 млн долл. Украине

Палата представителей США поддержала предоставление 350 млн долл. Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о "Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны", который позволяет выделение 350 млн долл. для предоставления безопасности помощи Украине. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о "Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны", который позволяет выделение 350 млн долл. Для оказания безопасности помощи Украине. Данная сумма соответствует прошлогоднему уровню ассигнований", - говорится в сообщении.

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Также проект закона США дает разрешение на предоставление нашей стране летальных вооружений оборонного характера.

В него включены новые положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

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Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.

В посольстве отметили, что следующим шагом в направлении вступления бюджетом в силу должен стать его одобрения Сенатом. После этого он будет передан на подпись Президенту США.

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