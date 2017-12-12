Україна отримає від США 350 млн дол: Трамп підписав оборонний бюджет
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2018-й фінансовий рік, де закладено 350 млд дол. Україні на надання військової допомоги, передає УНН із посиланням на Facebook Білого дому.
Як повідомлялось раніше, Вашингтон направить 350 млн дол. Україні на надання військової допомоги.
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Крім того, США, згідно з бюджетом Пентагону, направлять 4,6 млрд дол. на протидію “російської агресії” в Європі.
Зазначається, що кошти підуть на “посилення позицій США в Європі щодо стримування і захисту”.
Нагадаємо, сенат США затвердив виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні, зокрема надання летальних озброєнь оборонного характеру.