Україна отримає від США 350 млн дол: Трамп підписав оборонний бюджет

Як повідомлялось раніше, Вашингтон направить 350 млн дол. Україні на надання військової допомоги.

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Крім того, США, згідно з бюджетом Пентагону, направлять 4,6 млрд дол. на протидію “російської агресії” в Європі.

Зазначається, що кошти підуть на “посилення позицій США в Європі щодо стримування і захисту”.

Нагадаємо, сенат США затвердив виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні, зокрема надання летальних озброєнь оборонного характеру.