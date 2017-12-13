США вперше за сім років збільшать чисельність армії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. США в наступному році вперше за сім років збільшать чисельність військовослужбовців. Про це заявив американський президент Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Законопроект про оборонний бюджет передбачає великі інвестиції в основну зброю: наших солдатів. Акт про національну оборону вперше за сім років збільшує чисельність американських збройних сил і за останні вісім років наші військовослужбовці отримують найбільше підвищення заробітної плати", - йдеться в заяві Д.Трампа.
Нагадаємо, Д.Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, згідно з яким Україна отримає 350 млн дол.