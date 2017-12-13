США впервые за семь лет увеличат численность армии

"Законопроект об оборонном бюджете предусматривает крупные инвестиции в основное оружие: наших солдат. Акт о национальной обороне впервые за семь лет увеличивает численность американских вооруженных сил и за последние восемь лет наши военнослужащие получают наибольшее повышение заработной платы", - говорится в заявлении Д.Трампа.

Напомним, Д.Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, согласно которому Украина получит 350 млн долл.