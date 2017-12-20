МИД Японии заявил, что развертывание систем ПРО США не представляет угрозы для России
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Будущее развертывание в Японии наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore несет в себе чисто оборонительный характер и не представляет угрозы Российской Федерации и соседним государствам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Усилия нашего государства в сфере ПРО, — сказал представитель министерства, — носят чисто оборонительный характер, а системы такого рода полностью и самостоятельно руководствуются Японией. Они не несут в себе угрозу России и другим прилегающим странам. Используя различные возможности, мы неоднократно доказывали это до сведения российской стороны, в том числе на недавней встрече глав МИД ”.
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Во вторник, 19 декабря, правительство Японии приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова государства Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые должны гарантировать безопасность для государства. Одна такая система будет стоить японскому правительству примерно 100 млрд (889 миллионов долларов) иен каждая.
Напомним, на фоне обострения без Пеков и политической ситуации в регионе США, Япония и Южная Корея начали Совместные учения ВМС.
Напомним, Белый Дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США , обозначающий глобальные угрозы, крупнейшими из которых признан РФ и Китай.