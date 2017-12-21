Маккейн закликав Трампа схвалити продаж протитанкової зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сенатор США Джон Маккейн закликав президента Дональда Трампа дозволити додаткові продажі Україні оборонної смертоносної зброї, включаючи протитанкові боєприпаси. Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті сенатора-республіканця від штату Аризона, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
“Я вітаю повідомлення, що адміністрація Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні. Це треба було зробити ще давно, але тим не менше, це настає в ключовий момент. Українці витримують деякі з найгірших боїв протягом декількох місяців, оскільки Росія відкликала своїх офіцерів з одного з ключових механізмів припинення вогню, і бойовики, очолювані Росією, посилили свої напади на сході України. На кожному кроці Володимир Путін вибрав війну замість миру в Україні. З продовженням такого вибору, Сполучені Штати та вільний світ повинні дати Україні те, що потрібно, щоб захищатися”, — заявив голова Сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн.
Він зазначив, що повідомлення про рішення затвердити продаж снайперських гвинтівок і боєприпасів має бути лише першим кроком.
“Я закликаю президента дозволити додаткові продажі оборонної смертоносної зброї, включаючи протитанкові боєприпаси, та повною мірою використати кошти на безпекову допомогу, надані Конгресом, з тим щоб Україна могла захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Я також закликаю президента та лідерів Конгресу забезпечити, щоб будь-яка угода щодо бюджету повністю підтримувала 350 млн дол. в рамках допомоги з питань безпеки для України, передбачені Національним законом про витрати на оборону, підписаним цього місяця”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, держдепартамент США затвердив експортну ліцензію для України на закупівлю певних видів легких озброєнь і стрілецької зброї в американських виробників.