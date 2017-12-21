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Маккейн закликав Трампа схвалити продаж протитанкової зброї Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сенатор США Джон Маккейн закликав президента Дональда Трампа дозволити додаткові продажі Україні оборонної смертоносної зброї, включаючи протитанкові боєприпаси. Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті сенатора-республіканця від штату Аризона, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Маккейн закликав Трампа схвалити продаж протитанкової зброї Україні

“Я вітаю повідомлення, що адміністрація Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні. Це треба було зробити ще давно, але тим не менше, це настає в ключовий момент. Українці витримують деякі з найгірших боїв протягом декількох місяців, оскільки Росія відкликала своїх офіцерів з одного з ключових механізмів припинення вогню, і бойовики, очолювані Росією, посилили свої напади на сході України. На кожному кроці Володимир Путін вибрав війну замість миру в Україні. З продовженням такого вибору, Сполучені Штати та вільний світ повинні дати Україні те, що потрібно, щоб захищатися”, — заявив голова Сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн.

Він зазначив, що повідомлення про рішення затвердити продаж снайперських гвинтівок і боєприпасів має бути лише першим кроком.

“Я закликаю президента дозволити додаткові продажі оборонної смертоносної зброї, включаючи протитанкові боєприпаси, та повною мірою використати кошти на безпекову допомогу, надані Конгресом, з тим щоб Україна могла захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Я також закликаю президента та лідерів Конгресу забезпечити, щоб будь-яка угода щодо бюджету повністю підтримувала 350 млн дол. в рамках допомоги з питань безпеки для України, передбачені Національним законом про витрати на оборону, підписаним цього місяця”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, держдепартамент США затвердив експортну ліцензію для України на закупівлю певних видів легких озброєнь і стрілецької зброї в американських виробників.

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