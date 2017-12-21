Маккейн призвал Трампа одобрить продажу противотанкового оружия Украине

"Я приветствую сообщение, что администрация Трампа одобрила продажу летального оборонительного оружия Украине. Это надо было сделать еще давно, но тем не менее, это наступает в ключевой момент. Украинцы выдерживают некоторые из худших боев в течение нескольких месяцев, поскольку Россия отозвала своих офицеров с одной из ключевых механизмов прекращения огня, и боевики, возглавляемые Россией, усилили свои нападения на востоке Украины. На каждом шагу Владимир Путин выбрал войну вместо мира в Украине. С продолжением такого выбора, Соединенные Штаты и свободный мир должны дать Украине то, что нужно, чтобы защищаться", - заявил председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн.

Он отметил, что сообщение о решении утвердить продажу снайперских винтовок и боеприпасов должно быть только первым шагом.

"Я призываю президента разрешить дополнительные продажи оборонного смертоносного оружия, включая противотанковые боеприпасы, и в полной мере использовать средства на политику безопасности, предоставленные Конгрессом, с тем чтобы Украина могла защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Я также призываю президента и лидеров Конгресса, чтобы любое соглашение по бюджету полностью поддерживала 350 млн долл. в рамках помощи по вопросам безопасности для Украины, предусмотренные Национальным законом о расходах на оборону, подписанным в этом месяце", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия в американских производителей.