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Держдеп підтвердив, що США дозволили Україні купувати зброю у американських компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Держдепартамент США затвердив експортну ліцензію для України на закупівлю певних видів легких озброєнь і стрілецької зброї у американських виробників. Про це повідомила в середу прес-секретар держдепу США Хезер Нойєрт, передає УНН з посиланням на Reuters.

Держдеп підтвердив, що США дозволили Україні купувати зброю у американських компаній

Як повідомляється з посиланням на дані держдепу, Україна купувала невелику кількість цих видів зброї протягом декількох років, як до, так і після російської анексії Кримського півострова в 2014 році.

Держдепартамент США повідомив американському конгресу про таке рішення від 13 грудня, сказала Х.Нойєрт, додавши, що уряд Сполучених Штатів не продавав зброю безпосередньо українському уряду, а дозволяло Україні купувати його у виробників з США.

"Під час роботи двох попередніх адміністрацій уряд США схвалив експортні ліцензії для України, так що тут нічого нового", - сказав Х.Нойерт.

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Ліцензія поширюється на такі види зброї, як напівавтоматична і автоматична вогнепальна зброя, аж до зброї 50-го калібру. Вона також включає у себе бойові рушниці, глушники, військові приціли і подавлювачі спалаху, як і запчастини.

Х.Нойєрт сказала, що уряд США безпосередньо не надавав Україні летального оборонного озброєння, але і не виключає цього. Американські експортери можуть подати заявку на прямі комерційні ліцензії на продаж у будь-який час, і вони будуть розглянуті держдепом США у кожному конкретному випадку, сказала вона.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перші поставки летальної зброї Києву.

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