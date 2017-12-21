Госдеп подтвердил, что США разрешили Украине покупать оружие у американских компаний

Как сообщается со ссылкой на данные госдепа, Украина покупала небольшое количество этих видов оружия в течение нескольких лет, как до, так и после российской аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Госдепартамент США сообщил американскому конгрессу о таком решении от 13 декабря, сказала Х.Нойерт, добавив, что правительство Соединенных Штатов не продавало оружие непосредственно украинскому правительству, а разрешало Украине покупать его у производителей из США.

"Во время работы двух предыдущих администраций правительство США одобрило экспортные лицензии для Украины, так что здесь ничего нового", - сказал Х.Нойерт.

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Лицензия распространяется на такие виды оружия, как полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия 50-го калибра. Она также включает в себя боевые ружья, глушители, военные прицелы и подавители вспышки, как и запчасти.

Х.Нойерт сказала, что правительство США напрямую не предоставляло Украине летального оборонительного вооружения, но и не исключает этого. Американские экспортеры могут подать заявку на прямые коммерческие лицензии на продажу в любое время, и они будут рассмотрены госдепом США в каждом конкретном случае, сказала она.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые поставки летального оружия Киеву.