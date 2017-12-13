Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Канада добавила Украины в перечень стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия. Об этом сообщает официальный журнал правительства Канады, передает УНН.
"Автоматический контрольный список стран из огнестрельного оружия (Automatic Firearms Country Control List) дополнен путем добавления следующих стран в алфавитном порядке: Украина. Этот приказ вступает в силу со дня его регистрации", - говорится в сообщении.
Так, отмечено, что теперь правительство Канады считает целесообразным экспортировать определенные запрещены огнестрельные оружия, запрещенные виды оружия и запрещены устройства, а также их компоненты или части.
Напомним, Комитет парламента Канады по вопросам обороны рекомендует предоставить Украине летальную оружие, предоставить Украинской Безвизовые, рассмотреть вопрос об усилении интересов Украины в рамках G7, а также усилить санкции против России.