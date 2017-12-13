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Комітет парламенту Канади рекомендує надати Україні летальну зброю та безвіз

Комітет парламенту Канади рекомендує надати Україні летальну зброю та безвіз

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Комітет парламенту Канади з питань оборони рекомендує надати Україні летальну зброю, надати українцям безвіз, розглянути питання про посилення інтересів України в рамках G7, а також посилити санкції проти Росії. Про це йдеться у відповідному документі комітету під назвою "Канадська підтримка України в період кризи і збройного конфлікту", що містить 17 рекомендацій до канадського уряду для допомоги Україні, передає УНН.

Комітет рекомендував уряду Канади перш за все продовжувати надавати допомогу з військовою підготовкою українським Збройним силам і шукати можливості для розширення видів підготовки та підтримки, що надаються канадськими збройними силами. Окрім того, уряду Канади рекомендовано посилити внесок Канади у підготовку у військовій, поліцейській, судовій сферах та у сфері боротьби з корупцією після завершення терміну дії діючих угод про фінансування.

Комітет також рекомендував уряду сприяти поглибленню відносин між парламентами двох країн, а також збільшити внесок Канади в роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та підтримати ініціативу впроводження миротворчої місії ООН в Україні.

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Уряд Канади також має розширити підтримку щодо просування гендерної рівності в Україні, зазначили в комітеті.

"Уряд Канади має надати Україні летальну зброю для захисту свого суверенітету від російської агресії, за умови, що Україна продемонструє, що вона активно працює над усуненням корупції на всіх рівнях влади", - підкреслили в комітеті.

Окрім того, як зазначається, уряд Канади має додати Україну до списку автоматичного контролю за обігом вогнепальної зброї. Уряду також рекомендовано відновити практику надання зображень RADARSAT-2 (супутників дистанційного зондування Землі), а також здійснювати обмін розвідданними з Україною.

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"Уряд Канади має заохочувати співпрацю між українськими та канадськими оборонними підприємствами", - сказано в звіті.

Уряд Канади, окрім того, має підтримувати Україну у боротьбі з гібридними нападами, зокрема кібератаками, а також поширенням іноземної пропаганди та дезінформації через ЗМІ. Для цього комітет рекомендує призначити співробітників канадських збройних сил з кібербезпеки для допомоги з операціями з кіберзахисту в Україні.

"Уряд Канади має оголосити план надання безвізового режиму поїздок до Канади для українців", - зазначено також в звіті.

Ще однією рекомендацією є відновлення угоди про мобільність молоді з Україною, яка дозволить кваліфікованим молодим українцям подати заявку на проживання та роботу в Канаді.

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"Уряд Канади має розглянути питання про посилення інтересів України в рамках "Великої сімки", - відзначили в комітеті.

Вканадський уряду, як рекомендовано, має сприяти розвитку відносин та відкритого діалогу між українським урядом та групами громадянського суспільства та сприяти розбудові потенціалу для груп громадянського суспільства, особливо в боротьбі з корупцією.

"Уряд Канади має розширити санкції Канади, включаючи реалізацію "закону Магнітського", проти тих, хто несе відповідальність за сприяння збройному конфлікту в Україні; також він має співпрацювати з своїми союзниками, в тому числі з НАТО, для підтримки і зміцнення їх режиму санкцій проти російських бойовиків", - сказано в документі.

Нагадаємо, Канада заявила про підтримку введення миротворців на Донбас.

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