Бірюков: Канада працює над наданням Україні права на купівлю зброї

"Були переговори з міністром оборони Канади... Обговорювався перебіг процесу з надання Україні права купувати озброєння - про це домовленість була досягнута ще в квітні, договір ВТС (про військово-технічне співробітництво - ред.) був підписаний тоді ж і зараз в Канаді йде формальний процес затвердження та ратифікації", - повідомив він.

Нагадаємо, Канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї.