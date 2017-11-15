Бірюков: Канада працює над наданням Україні права на купівлю зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Канаді на сьогодні йде формальний процес затвердження та ратифікації договору про військово-технічне співробітництво і робота з надання Україні права купувати озброєння. Про це повідомив радник Президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков в Facebook, передає УНН.
"Були переговори з міністром оборони Канади... Обговорювався перебіг процесу з надання Україні права купувати озброєння - про це домовленість була досягнута ще в квітні, договір ВТС (про військово-технічне співробітництво - ред.) був підписаний тоді ж і зараз в Канаді йде формальний процес затвердження та ратифікації", - повідомив він.
Нагадаємо, Канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї.