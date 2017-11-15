Бирюков: Канада работает над предоставлением Украине права на покупку оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Канаде на данный момент идет формальный процесс утверждения и ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве и идет работа по предоставлению Украине права покупать вооружение. Об этом сообщил советник Президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook, передает УНН.
"Были переговоры с министром обороны Канады... Обсуждался ход процесса по предоставлению Украине права покупать вооружение - об этом договоренность была достигнута еще в апреле, договор ВТС (о военно-техническом сотрудничестве - ред.) был подписан тогда же и сейчас в Канаде идет формальный процесс утверждения и ратификации", - сообщил он.
Напомним, Канада рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия.