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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16828 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31276 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38248 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37432 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100423 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88798 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97976 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Бирюков: Канада работает над предоставлением Украине права на покупку оружия

Бирюков: Канада работает над предоставлением Украине права на покупку оружия

Киев  •  УНН

 • 9331 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Канаде на данный момент идет формальный процесс утверждения и ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве и идет работа по предоставлению Украине права покупать вооружение. Об этом сообщил советник Президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook, передает УНН.

"Были переговоры с министром обороны Канады... Обсуждался ход процесса по предоставлению Украине права покупать вооружение - об этом договоренность была достигнута еще в апреле, договор ВТС (о военно-техническом сотрудничестве - ред.) был подписан тогда же и сейчас в Канаде идет формальный процесс утверждения и ратификации", - сообщил он.

Напомним, Канада рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия.

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