Бирюков: Канада работает над предоставлением Украине права на покупку оружия

"Были переговоры с министром обороны Канады... Обсуждался ход процесса по предоставлению Украине права покупать вооружение - об этом договоренность была достигнута еще в апреле, договор ВТС (о военно-техническом сотрудничестве - ред.) был подписан тогда же и сейчас в Канаде идет формальный процесс утверждения и ратификации", - сообщил он.

Напомним, Канада рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия.