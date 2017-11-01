Канада рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия

По словам В.Гройсмана, украинское правительство "надеется", что Канада и Соединенные Штаты предоставят государству летальное оборонительное оружие, чтобы Украина могла лучше защитить себя.

Как отмечает издание, премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился с позицией Соединенных Штатов и специального представителя США в Украине Курта Волкера, по словам которого администрация "всерьез рассматривает" предоставление такого оружия.

"Это обязательный элемент для деэскалации ситуации", - сказал украинский премьер.

По его мнению, тот факт, что Канада в следующем году возглавит встречу "Большой Семерки", может помочь продвинуть эту инициативу.

"У русских будет меньше возможностей атаковать, если у нас будет такое оружие. Оно будет использоваться для сдерживания, а не как средство нападения", - добавил он.