Канада рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Канада солидарна с позицией США о предоставлении Украине летального оружия. Об этом говорится в интервью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана изданию Atlantic Council, передает УНН.
По словам В.Гройсмана, украинское правительство "надеется", что Канада и Соединенные Штаты предоставят государству летальное оборонительное оружие, чтобы Украина могла лучше защитить себя.
Как отмечает издание, премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился с позицией Соединенных Штатов и специального представителя США в Украине Курта Волкера, по словам которого администрация "всерьез рассматривает" предоставление такого оружия.
"Это обязательный элемент для деэскалации ситуации", - сказал украинский премьер.
По его мнению, тот факт, что Канада в следующем году возглавит встречу "Большой Семерки", может помочь продвинуть эту инициативу.
"У русских будет меньше возможностей атаковать, если у нас будет такое оружие. Оно будет использоваться для сдерживания, а не как средство нападения", - добавил он.