Канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї

За словами В.Гройсмана, український уряд має "великі надії", що Канада та Сполучені Штати нададуть державі летальну оборонну зброю, щоб Україна могла краще захистити себе.

Як зазначає видання, Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодився із позицією Сполучених Штатів та спеціального представника США в Україні Курта Волкера, за словами якого адміністрація "всерйоз розглядає" надання такої зброї.

"Це обов'язковий елемент для деескалації ситуації", - сказав український прем’єр.

На його думку, той факт, що Канада у наступному році очолить зустріч "Великої Сімки", може допомогти просунути цю ініціативу.

"У росіян буде менше можливостей атакувати, якщо у нас буде така зброя. Вона буде використовуватися для стримування, а не як засіб нападу", - додав він.