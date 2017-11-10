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Канада заявила про підтримку введення миротворців на Донбас

Київ • УНН

 • 10232 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Канада підтримує ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд, опублікованої на сайті МЗС Канади, передає УНН

"Наш уряд незмінно виступає за підтримку українського народу та територіальної цілісності. Ми засуджуємо анексію Криму Росією та постійну підтримку бойовиків на сході України. У всьому світі Канада веде переговори з низкою країн про життєздатність і корисність миротворчої та поліцейської місії в Україні", - йдеться в заяві Фріланд.

Глава МЗС додала, що в останні тижні говорила з кількома європейськими урядами і порушила питання про введення миротворчої місії на Донбас.

"Наш уряд перебуває в центрі міжнародних зусиль з підтримки України, ми наполегливо працюємо, щоб будь-які миротворчі зусилля гарантували суверенітет і територіальну цілісність України", - сказала Фріланд.

Також міністр підкреслила, що народ України може розраховувати на постійну і непохитну дружбу і підтримку Канади.

Як повідомляв УНН, США запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу та спробувати дійти згоди щодо основних прицнипів, на яких має базуватися ця резолюція.

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