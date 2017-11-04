Волкер пропонує Україні не висувати конкуруючої з РФ резолюції щодо місії ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. США запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу та спробувати дійти згоди щодо основних прицнипів, на яких має базуватися ця резолюція. Про це заявив спеціальний представник державного департаменту США щодо України Курт Волкер напередодні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Україна кілька років тому подала ідею про розміщення миротворчої місії ООН на сході України. Тоді Росія не була готова розглядати цей варіант. Коли Росія представила свою ідею у вересні, Україна була готова вийти зі своєю пропозицією. Ми обговорили це і з Україною і сказали: "Давайте не висувати конкуруючу резолюцію, спробуймо розпочати дискусію про принципи, про те, що має робити ефективна миротворча місія. І подивитися, чи можемо ми досягти домовленості", - повідомив К.Волкер.
За його словами, нині тривають дискусії про принципи й елементи місії ООН.
США, окрім контактів з Росією та Україною, проводять дипломатичні дискусії та координацію з Францією і Німеччиною як з партнерами в рамках "нормандського формату", а також Великою Британією і Швецією. Остання зараз теж є членом Ради безпеки ООН, додав спецпредставник держдепу США.
На думку К.Волкера, щоб миротворча місія була ефективною, необхідний її контроль над усією територією Донбасу для спостереження за переміщенням важких озброєнь, а також над ділянками українсько-російського кордону.
Нагадаємо, К.Волкер 13 листопада в Белграді має провести третю зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.