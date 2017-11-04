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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8662 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69878 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109460 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111687 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109355 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101859 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Волкер предлагает Украине не выдвигать конкурирующей с РФ резолюции по миссии ООН

Волкер предлагает Украине не выдвигать конкурирующей с РФ резолюции по миссии ООН

Киев  •  УНН

 • 12783 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. США предложили Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН на Донбассе в ответ на российскую инициативу и попытаться прийти к согласию по основным прицнипам, на которых должна базироваться эта резолюция. Об этом заявил специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер накануне, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Украина несколько лет назад подала идею о размещении миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Тогда Россия не была готова рассматривать этот вариант. Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим предложением. Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, попробуем начать дискуссию о принципах, о том, что должна делать эффективная миротворческая миссия. И посмотреть, можем ли мы достичь договоренности", - сообщил К.Волкер.

По его словам, сейчас идут дискуссии о принципах и элементах миссии ООН.

США, кроме контактов с Россией и Украиной, проводят дипломатические дискуссии и координацию с Францией и Германией как с партнерами в рамках "нормандского формата", а также Великобританией и Швецией. Последняя сейчас тоже является членом Совета безопасности ООН, добавил спецпредставитель госдепа США.

По мнению К.Волкера, чтобы миротворческая миссия была эффективной, необходим ее контроль над всей территорией Донбасса для наблюдения за перемещением тяжелых вооружений, а также над участками российско-украинской границы.

Напомним, К.Волкер 13 ноября в Белграде должен провести третью встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.

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