Волкер предлагает Украине не выдвигать конкурирующей с РФ резолюции по миссии ООН

"Украина несколько лет назад подала идею о размещении миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Тогда Россия не была готова рассматривать этот вариант. Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим предложением. Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, попробуем начать дискуссию о принципах, о том, что должна делать эффективная миротворческая миссия. И посмотреть, можем ли мы достичь договоренности", - сообщил К.Волкер.

По его словам, сейчас идут дискуссии о принципах и элементах миссии ООН.

США, кроме контактов с Россией и Украиной, проводят дипломатические дискуссии и координацию с Францией и Германией как с партнерами в рамках "нормандского формата", а также Великобританией и Швецией. Последняя сейчас тоже является членом Совета безопасности ООН, добавил спецпредставитель госдепа США.

По мнению К.Волкера, чтобы миротворческая миссия была эффективной, необходим ее контроль над всей территорией Донбасса для наблюдения за перемещением тяжелых вооружений, а также над участками российско-украинской границы.

Напомним, К.Волкер 13 ноября в Белграде должен провести третью встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.