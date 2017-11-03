Волкер і Сурков проведуть зустріч щодо Донбасу 13 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Спецпредставник США щодо України Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі 13 листопада в Бєлграді. Про це К.Волкер повідомив журналістам, передає УНН з посиланням на ТАСС.
К.Волкер повідомив, що переговори з В.Сурковим пройдуть через "пару тижнів в Бєлграді", уточнивши, що зустріч відбудеться "13 листопада".
Раніше повідомлялося, що сторони проведуть третій раунд переговорів щодо Донбасу в першій половині листопада на нейтральній території.
Листопадова зустріч В. Суркова з К.Волкер стане вже третьою за рахунком після переговорів 21 серпня в Мінську і 7 жовтня в Бєлграді.