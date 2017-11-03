Волкер і Сурков проведуть зустріч щодо Донбасу 13 листопада

К.Волкер повідомив, що переговори з В.Сурковим пройдуть через "пару тижнів в Бєлграді", уточнивши, що зустріч відбудеться "13 листопада".

Раніше повідомлялося, що сторони проведуть третій раунд переговорів щодо Донбасу в першій половині листопада на нейтральній території.

Листопадова зустріч В. Суркова з К.Волкер стане вже третьою за рахунком після переговорів 21 серпня в Мінську і 7 жовтня в Бєлграді.