Волкер и Сурков проведут встречу 13 ноября

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8523 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69747 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135541 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109436 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111666 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109342 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101848 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106231 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102936 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148563 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Волкер и Сурков проведут встречу 13 ноября

Волкер и Сурков проведут встречу 13 ноября

Киев  •  УНН

 • 13998 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде. Об этом К.Волкер сообщил журналистам, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

К.Волкер сообщил, что переговоры с В.Сурковым пройдут через "пару недель в Белграде", уточнив, что встреча состоится "13 ноября".

Ранее сообщалось, что стороны проведут третий раунд переговоров относительно Донбасса в первой половине ноября на нейтральной территории.

Ноябрьская встреча В.Суркова с К.Волкером станет уже третьей по счету после переговоров 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде.

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