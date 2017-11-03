Волкер и Сурков проведут встречу 13 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде. Об этом К.Волкер сообщил журналистам, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
К.Волкер сообщил, что переговоры с В.Сурковым пройдут через "пару недель в Белграде", уточнив, что встреча состоится "13 ноября".
Ранее сообщалось, что стороны проведут третий раунд переговоров относительно Донбасса в первой половине ноября на нейтральной территории.
Ноябрьская встреча В.Суркова с К.Волкером станет уже третьей по счету после переговоров 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде.