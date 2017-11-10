Канада заявила о поддержке введения миротворцев на Донбасс

"Наше правительство неизменно выступает за поддержку украинского народа и территориальной целостности. Мы осуждаем аннексию Крыма Россией и постоянную поддержку боевиков на востоке Украины. Во всем мире Канада ведет переговоры с рядом стран о жизнеспособности и полезность миротворческой и полицейской миссии в Украине", - говорится в заявлении Фриланд.

Глава МИД добавила, что за последние несколько недель разговорила с несколькими европейскими правительствами и поставила вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс.

"Наше правительство находится в центре международных усилий по поддержке Украины, мы упорно работаем, чтобы любые миротворческие усилия гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказала Фриланд.

Также министр подчеркнула, что народ Украины может рассчитывать на постоянную и непоколебимую дружбу и поддержку Канады.

Как сообщал УНН, США предложили Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу и попытаться прийти к согласию по основным прицнипив, на которых должна базироваться эта резолюция.