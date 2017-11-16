Україна і Канада обговорила розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україні потрібна підтримка Канади під час вирішення питання застосування миротворчої місії ООН на Донбасі і українська сторона має таку підтримку у багатьох питаннях. Про це у Facebook заявив міністр оборони степан Полторак за підсумками зустрічі з головою МЗС Канади Христею Фріланд, передає УНН.

"Сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади пані Христею Фріланд обговорювалися питання подальшого двостороннього співробітництва країн-партнерів, а також бачення української сторони щодо застосування миротворчої місії ООН на Донбасі", - повідомив він.

Міністр оборони поінформував Х.Фріланд про поточну ситуацію в країні та реформи, які тривають у оборонному відомстві.

"Ми багато зробили, але ще багато реформ попереду. Важко проводити реформи, коли тривають бойові дії і гине мирне населення, гинуть військовослужбовці", - додав С.Полторак.

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"Нам необхідна підтримка канадської сторони під час вирішення питання застосування миротворчої місії ООН на Донбасі. Ми маємо таку підтримку у багатьох питаннях, вдячні за розуміння, довіру і віру, що Україну чекає мирне майбутнє", - зауважив він.

Також С.Полторак додав, що Україна хоче продовжити ґрунтовну співпрацю з Канадою наступного року.

"Я запросив пані Фріланд відвідати Україну і вона прийняла запрошення", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Канада працює над наданням Україні права на купівлю зброї.

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