Швеція вирішила брати участь в операції Unifier в Україні

"Була зустріч зі Швецією. І (міністр оборони Швеції - ред.) Петер Хультквіст відразу і втішив - Швеція прийняла рішення про участь у операції Unifier на території України, обговоривши це з Канадою. Степан Полторак в Швеції був рік тому, звичайно були пропозиції, звичайно були запрошення. Але далі співробітництва в сфері військової медицини тоді не йшлося. А тут, хлоп, шведи зібралися працювати на нашій території, в одній команді з канадцями", - повідомив він.

З його слів, також була зустріч з чиновниками з Канади і обговорювалося питання миротворчої операції в Україні.

"Очікувано обговорювалася безглуздість пропозиції "мишебратів" з розміщення миротворців лише на лінії зіткнення, передбачувано підтверджувалися основні принципи непорушності кордонів України та безальтернативність ідеї про розміщення миротворців на всій тимчасово-окупованій частині", - зазначив Ю.Бірюков.

Нагадаємо, Канада працює над наданням Україні права на покупку зброї.